16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan’da halk banka şubelerini ateşe verdi   

Lübnan’da halk banka şubelerini ateşe verdi   

Lübnan’da mevduat sahipleri, başkent Beyrut’ta banka şubelerine saldırarak ateşe verdi.   

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:23
Takip Et

Lübnan’da halk banka şubelerini ateşe verdi   

Lübnan’da halk banka şubelerini ateşe verdi   
+
Aa
-

Lübnan’da 2019’dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle para çekim işlemlerine getirilen kısıtlamalara yönelik protestolar ile banka şubelerine saldırılar devam ediyor. Başkent Beyrut’ta bir araya gelen mevduat sahipleri, banka şubelerine saldırarak ateşe verdi.

Lastik yakarak yolları kapatan göstericiler, an az 6 banka şubesini hedef aldı. Mevduat sahiplerini temsil eden bir lobi olan Mudilerin Çığlığı’ndan (Depositors Outcry) bir sözcü, Lübnan lirasında bugün rekor düşüş yaşanmasının ardından protestoların patlak verdiğini ifade etti. Protestoların patlak verdiği bölgelere çok sayıda itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi. 

Lübnan lirası, 2019'da ülkede patlak veren ekonomik krizin ardından bugüne kadar yüzde 98 değer kaybetti. Lübnan, Nisan 2022'de Uluslararası Para Fonu’ndan kurtarma paketi almak için adım atmış fakat yaklaşık bir yıl sonra Lübnan paket için gereken reformları gerçekleştirememişti. (İHA)     

                    

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
5
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
6
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.