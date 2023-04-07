Lucescu: Fenerbahçe beni istedi

Türkiye'de A Milli Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran, şu anda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımının başında bulunan Mircea Lucescu açıklama yaptı.

Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, flaş bir Fenerbahçe itirafında bulundu.

Ülkesi Romanya'da Prima Sport kanalına konuşan Lucescu, şunları söyledi:

"Yaz döneminde Fenerbahçe'den teklif aldım. Sezon başında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ancak gitmeyi tercih etmedim. Dinamo Kiev'i bu durumdayken bırakmak istemedim.

Eğer buradaki insanlar bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım."

Lucescu daha önce yaptığı açıklamada "Neden hala Ukrayna'da olduğumu merak ediyorsunuz değil mi? Ben hiçbir zaman korkak olmadım. Şimdi de olmadım, her şey çok zor durumda olduğunda da olmadım. Kiev'de kaldım çünkü futbolsuz yaşayamıyorum. Ama burada ne zamana kadar kalacağımı bilmiyorum. Çünkü bazı anlar geliyor ve benden bu kadar demek zorunda kalıyorsunuz" demişti.