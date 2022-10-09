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Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı

Dinamo Kiev'in Rukh Lviv ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 19:41
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Sirenler çaldı. Karşılaşma yarıda kaldı. Dinamo Kiev maçında saldırı uyarısı

Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
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Ukrayna Ligi 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Dinamo Kiev ile Rukh Lviv maçı 80. dakikada durdu. Yapılan uyarıda hava saldırısı yapılacağı gerekçesiyle oyuncular ve görevliler sığınaklara gitti.

Mücadelede Dinamo Kiev'in Buyalskiy'in golleriye 2-0 üstünlüğü vardı. Karşılaşmanın ne zaman devam edeceğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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