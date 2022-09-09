9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucescu öyle kızdı ki toplantıyı ayakta yaptı. Herkes Lucescu'nun yaptığı hareketi konuşuyor

Lucescu öyle kızdı ki toplantıyı ayakta yaptı. Herkes Lucescu'nun yaptığı hareketi konuşuyor

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçından sonra herkesi şaşırtan bir karara imza attı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:41
Takip Et

Herkes Lucescu'nun yaptığı hareketi konuşuyor. Lucescu öyle kızdı ki toplantıyı ayakta yaptı

Lucescu öyle kızdı ki toplantıyı ayakta yaptı. Herkes Lucescu'nun yaptığı hareketi konuşuyor
+
Aa
-

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçından sonra düzenlenen basın toplantısında sert futboldan yakındı.

Önce Fenerbahçe'yi tebrik eden Lucescu sonra da "Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı" dedi.

Lucescu konuşmasının ardından basın mensuplarının soru sormaya hazırlandıkları sırada herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

Lucescu, basın mensuplarına tepki gösterdi ve soru almadan toplantıdan ayrıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bakan Nevbati
9.09.2022 11:23
Ukrayna bu çirkef takımı Avrupa dan çeksin ülkeye olan tüm sempatiyi sıfırlıyorlar  
 
Catal
9.09.2022 11:01
Lucesku hangi takımın kaç faul yaptığına bakmış mı acaba. Alışmış UEFA dan desteklenmeye zoru görünce kıvırıyor  
 
Hasan emmi
9.09.2022 10:52
Önce kendi oyuncularına Bi baksın. Ne oynattığı ı görsün. Karşılığı görünce de ağlamasın. Kaliteniz bu. Kadar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
2
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
3
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
4
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
5
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
6
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
7
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.