Lucescu'nun yalanını ve Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının önemini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Saat 23:00'te başlayacak olan mücadelede Jesus'un öğrencileri liderlik için sahaya çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i mağlup ederek grubundan zirvede yükselmek istiyor. Elde ettiği 11 puanın yanı sıra sahip olduğu +1 averaj sebebiyle Rennes'in önünde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev'i mağlup etmenin yanı sıra averajını da yükseltmeye çabalayacak.

KADRODA TOPLAM 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Son antrenmanda hafif bir sakatlık geçiren kaleci İrfan Can Eğribayat da bu akşam sahada olamayacak.

KANARYA NASIL LİDER ÇIKAR?

Fenerbahçe, bu akşam Dinamo Kiev karşısında çıkacağı mücadeleyi mutlaka kazanmalı. Rennes'den +1 averaj fazlası olan temsilcimiz, Dinamo Kiev karşısında gollü bir galibiyet alması hâlinde grubu lider tamamlayacak. Fenerbahçe'nin tek gollü galibiyeti, Rennes'in AEK Larnaca karşısında 3 farklı galip gelmesi durumunda Rennes averajda öne geçecek ve zirve koltuğunun sahibi olacak.

MÜCADELE POLONYA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da Rusya ile yaşanan savaştan ötürü uzun süredir olaylardan negatif etkilenen Dinamo Kiev, Fenerbahçe'yi Polonya'da ağırlayacak. 90 dakika Exxen ekranlarından yayınlanacak.

Bu sezon iki takım arasında oynanan maçlarda; bir Dinamo Kiev galibiyeti (2-1), bir Fenerbahçe galibiyeti (2-1) ve bir de 0-0'lık beraberlik izledik.

LUCESCU'DAN YALANLAMA GELDİ

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında kendi ağızından, "Fenerbahçe'yi gruptan lider çıkarmayacağız" şeklinde medyaya yansıyan sözlerin gerçek olmadığını söyledi. Maçın oynanacağı Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan 77 yaşındaki teknik adam, söz konusu söylemin fair-play'e aykırı olduğunu dile getirerek, "Hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Medyada çıkan yalan haberlerden biri. Ali Koç'u yakından tanırım ve severim. Türkiye'yi çok seviyorum. Böyle bir söylemim yok" diye konuştu.

ASIL BÜYÜK HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Zorlu mücadele öncesi medyaya açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise, "Maçta yine rotasyon yapacağım. Baştan beri gruptaki karşılaşmaları nasıl yönettiysek yine öyle yöneteceğiz. Bizim en büyük hedefimiz bu sezon Süper Lig şampiyonluğu... Bir önceki maçımızda yaşanan yorgunluğun buraya yansımaması için yine rotasyona gideceğiz" dedi.

AS KALECİLERİ YETİŞİYOR

Öte yandan Ukrayna basınına göre Dinamo Kiev'in as kalecisi olan Georgiy Bushchan takımla iki antrenmana çıktı ve sağlık durumu yerinde... Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan grup karşılaşmasında sakatlık geçiren 28 yaşındaki Bushchan, bu akşam Lucescu tarafından görev verilmesi hâlinde sahadaki yerini alabilecek.