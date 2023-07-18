Lukaku'nun menajeri İstanbul'a geldi. Transfer bombası her an patlayabilir

Belçikalı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukeku'nın menajeri Sebastien Ledure'nin Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Bonservisi Chelsea'de olan Lukaku geçen sezonu İtalya'nın İnter takımında kiralık olarak geçirmiş, 37 maçta 14 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.

Chelsea'ye dönmeyeceği kesinleşen, İnter'den ayrılan, görüştüğü Juventus'la anlaşması da taraftarların istemesi üzerine bozulan Lukaku'nun yeni rotasının Galatasaray olabileceği daha önce İtalya basınında da yer almıştı.

Sarı kırmızılı yöneticilerin İstanbul'a davet ettikleri menajer Ledure ile görüşecekleri, anlaşmanın sağlanması halinde Lukaku'nun da imza için İstanbul'a davet edileceği ileri sürüldü.