Lüks araç kaçakçılığında mahkemeden flaş karar. Aralarında Tümer Metin ve AKP’li Alpay Özalan’ın kızı da var

Almanya’da kurulan paravan şirketler aracılığıyla 416 lüks otomobil çifte fatura oluşturularak milyonlarca liralık vergi kaçırıldı.

Piyasa değeri 15-20 milyon lira arasında değişen 416 otomobile tedbir konularak başkasına satışı engellenirken, eski futbolcu Tümer Metin, AKP eski milletvekili Alpay Özalan’ın kızı Öykü Özalan (23) ile futbolcu İlkcan Kaya aracına tedbir konulanlar arasında.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir yıldır süren ‘kaçak otomobil’ soruşturması tamamlandı. Ticaret Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrası bir ithalatçı firma ve 8 kişiye ‘kaçakçılık’ davası açıldı.

ÇİFTE FATURA KULLANILDI

Dava dosyasına göre, kaçak getirilen otomobil sayısı 416. Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobiller sıralamasında başı çeken markalardan oluşan bu otomobiller Almanya’da kurulu paravan bazı firmalar üzerinden alındı. Dosyaya göre, söz konusu araçlar için çifte fatura düzenlendi. Gümrüğe beyan edilen fatura ile gerçek fatura arasında önemli fark söz konusuydu. Bu sayede, milyonlarca liralık vergi kaçağı oluştu.

O OTOMOBİLLERE TEDBİR KONULDU

Soruşturma sürecinde, anılan otomobillere tedbir konuldu. Bu kararla birlikte, bu araçlar yargılama sonuna kadar başka kişi veya firmaya devredilemeyecek. Piyasa değeri 15-20 milyon lira arasında değişen 416 otomobilin, 402 şirket ve şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi.

ALPAY ÖZALAN’IN KIZI DA LİSTEDE

Mahkemece kabul edilen iddianamede bu kişi ve firmalar da ‘mealen sorumlu’ olarak dosyada yer aldı. Bir başka ifade ile bu kişi veya firmalar da, mahkemenin vereceği hükümden etkilenecek.

Eski futbolcu Tümer Metin, AKP eski milletvekili Alpay Özalan’ın kızı Öykü Özalan (23) ile futbolcu İlkcan Kaya ve Azeri sprint atleti Ramil Guliyev, tedbir konulan aracı olanlar arasında yer alıyor.

İŞ İNSANI DA VAR, DOKTOR DA AVUKATTA…

Benzer şekilde Airport AVM’nin ortaklarından Mehmet Kadir Döğme, Bonfilet’in sahibi Hakan Akkoyun, iş insanı Mehmet Safa Acar, Bitexen CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, Film yapımcısı Berk Uziyel, EMS Yapı’nın sahipleri Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer, Hakan Uzan’ın eski eşi Özlem Kızılkaya da anılan araçları alan kişiler arasında.

VAKIF BANK’IN ŞİRKETİ DE ALMIŞ

Doktorlar Aşkın Gür Bayık, Şule Güçlü Şakrak, Gözde Karaca Kayan, Asım Kayaalp, Ahmet Metin Bal ve Av. Bışar Özbey ile Kiler GYO, Memişler Çay San. AŞ, Sanko Holding şirketi Süper Air AŞ, Ersan Holding AŞ, Burda Marketçilik ve Vakıf Bank iştiraki Vakıf Leasing AŞ de ‘gümrük kaçağı’ otomobillerden alanlar arasında yer aldı.

8 KİŞİYE ‘KAÇAKÇILIK’ DAVASI

Savcılık, kaçak otomobillerin ithalatını Birol Yılmaz’ın sahibi olduğu Otomedya Otomotiv ve Dış Tic. AŞ’nin yaptığını belirledi. Yılmaz’ın yanı sıra, çifte fatura nedeni ile yurtdışına para transferlerini yapan kişilerin ise Cafer Filiz, Hasan Uğurtan, Murat Akbaba, Nurettin Karatay, Oktay Varol, Olcay Yılmaz ve Şevket Çelik olduğu tespit edildi. Bu kişilere ‘kaçakçılık’ davası açıldı. Yargılama ise önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.