Lüks otelde korkunç ölüm. Küçük kız havuzun borusunun içine çekildi

Kaynak: Sözcü
Lüks otelde korkunç ölüm. Küçük kız havuzun borusunun içine çekildi
ABD’deki bir lüks otelde korkunç ölüm yaşandı. 8 yaşındaki küçük kız havuzun borusunun içine çekildi.

Türkiye'de de şubeleri bulunan ve dünyanın en bilinen otel zincirlerinin başında gelen otelde korkunç bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte gittiği tatilde, havuzda eğlenen 8 yaşındaki küçük bir kız çocuğu feci bir şekilde hayatını kaybetti. Bir anda havuzun dibine çekilen küçük kız herkesin gözü önüne can verdi. Geriye ise annesi ile dakikalar önce çekilmiş olduğu fotoğraf karesi kaldı.

Sözcü'nün derlediği habere göre, Kahreden olay ABD'nin Houston kentindeki lüks bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki Aliyah Jaico, yüzme havuzunda eğlenirken bir anda havuzun dibindeki boşaltım borusunun içine çekildi.

ekran-goruntusu-2024-03-26-153639.png

Suyun altına çekilen ve çırpınışlarına rağmen kurtulamayan çocuğun cansız bedenine otel yetkilileri ve güvenlik güçleri ulaşabildi.

Borunun içinden sadece eli ve bedeninin bir kısmı görülen küçük kız çocuğuna saatler sonra ulaşılabildi.

ekran-goruntusu-2024-03-26-153653.png

SON FOTOĞRAF

Küçük kızın annesi Daniela Jaico, küçük kızıyla çekilmiş son fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu. Otopside kızın ölüm nedeni olarak boğulma gösterilirken, acılı anne, "Herkes, kaderimizin önceden yazılı olduğunu söyler fakat seninki neden böyle oldu anlayamıyorum. Seni çok seviyorum ve 8 yıl yanımda olduğun ve kızım olduğun için teşekkür ederim" dedi.

ekran-goruntusu-2024-03-26-153705.png

Houston polisi olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini açıklayarak dosyayı kapattı. Yetkililer boru hattında bir arıza meydana geldiğini ve su pomplamak yerine borudan su çekildiğini de kayıtlara geçti.

Son Haberler
Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay: Okullar tarikat ve cemaatlerin işgali altında Gündem
Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay: Okullar tarikat ve cemaatlerin işgali altında
Antalya'daki dünyaca ünlü sahil tarla gibi sürüldü Gündem
Antalya'daki dünyaca ünlü sahil tarla gibi sürüldü
Afyonkarahisar’da kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da kaçak sigara operasyonu
Katil köpeğin sahibi Banu Parlak'a cezacık verildi. Verilen cezaya tepki yağdı Magazin
Katil köpeğin sahibi Banu Parlak'a cezacık verildi. Verilen cezaya tepki yağdı
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti Ekonomi
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Kırklareli'nde hakkında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı Gündem
Kırklareli'nde hakkında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı
Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı Ekonomi
Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı