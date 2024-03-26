Lüks otelde korkunç ölüm. Küçük kız havuzun borusunun içine çekildi

Türkiye'de de şubeleri bulunan ve dünyanın en bilinen otel zincirlerinin başında gelen otelde korkunç bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte gittiği tatilde, havuzda eğlenen 8 yaşındaki küçük bir kız çocuğu feci bir şekilde hayatını kaybetti. Bir anda havuzun dibine çekilen küçük kız herkesin gözü önüne can verdi. Geriye ise annesi ile dakikalar önce çekilmiş olduğu fotoğraf karesi kaldı.

Sözcü'nün derlediği habere göre, Kahreden olay ABD'nin Houston kentindeki lüks bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki Aliyah Jaico, yüzme havuzunda eğlenirken bir anda havuzun dibindeki boşaltım borusunun içine çekildi.

Suyun altına çekilen ve çırpınışlarına rağmen kurtulamayan çocuğun cansız bedenine otel yetkilileri ve güvenlik güçleri ulaşabildi.

Borunun içinden sadece eli ve bedeninin bir kısmı görülen küçük kız çocuğuna saatler sonra ulaşılabildi.

SON FOTOĞRAF

Küçük kızın annesi Daniela Jaico, küçük kızıyla çekilmiş son fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu. Otopside kızın ölüm nedeni olarak boğulma gösterilirken, acılı anne, "Herkes, kaderimizin önceden yazılı olduğunu söyler fakat seninki neden böyle oldu anlayamıyorum. Seni çok seviyorum ve 8 yıl yanımda olduğun ve kızım olduğun için teşekkür ederim" dedi.

Houston polisi olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini açıklayarak dosyayı kapattı. Yetkililer boru hattında bir arıza meydana geldiğini ve su pomplamak yerine borudan su çekildiğini de kayıtlara geçti.