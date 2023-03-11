12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü

Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü

Aksaray’da seyir halindeyken alev alan lüks otomobilin motor ve kaput kısmı yanarak küle döndü.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 23:13
Takip Et

Lüks otomobilin motor ve kaputu yanarak küle döndü

Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
+
Aa
-

(İHA)- Yangın, Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyreden Ömer Faruk E. (35) idaresindeki 68 FA 889 plakalı BMW marka lüks otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Durumu fark eden sürücü aracı yolun sağına çekerken kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Ön kaputu alevler içinde kalan aracın motor ve kaput kısmı adeta yanarak kül olurken, yangına önce araç sürücüsü kendi imkanlarıyla müdahale etti. 

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alınırken lüks araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
2
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
3
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
4
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
5
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
7
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
﻿Kenan Karaman Bundesliga'nın kaderiyle oynadı
﻿Kenan Karaman Bundesliga'nın kaderiyle oynadı
﻿Kenan Karaman Bundesliga'nın kaderiyle oynadı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Görme engelli Fatmagül, 6'ncı kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
﻿Görme engelli Fatmagül, 6'ncı kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
﻿Görme engelli Fatmagül, 6'ncı kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
﻿Kastamonu'da orman yangını
﻿Kastamonu'da orman yangını
﻿Kastamonu'da orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.