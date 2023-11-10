Lüks rezidansta esrarengiz ölüm

Sabah gazetesinde Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi'nde bulunan 44 katlı bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde görevliler, rezidansın sosyal tesislerinde bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede kadının 44 katlı rezidansın 16'ncı kattaki bir dairede kalan 31 yaşındaki Rabia Keleş olduğu belirlendi.

İKİ YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Genç kadının iki yıl önce eşinden ayrıldığı ve iki çocuğunun olduğu belirtildi. Müteahhit Zeki Keleş'in kızı olduğu öğrenilen Rabia Keleş'in daha önce de intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de inceleme başlattığı ölüm olayı ile ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.