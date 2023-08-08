Tur teknesinde yangın dehşeti. Yolcular denize atlayarak canını kurtardı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde yolcuların bulunduğu tur teknesinde yangın çıktı. Yolcular denize atlayarak canlarını kurtarırken, korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Tur teknesinde yangın dehşeti. Yolcular denize atlayarak canını kurtardı

Olay, geçtiğimiz pazar günü Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı teknenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken, panik yaşayan yaklaşık 40 yolcu kendisini denize attı. Bu esnada yakınlarda bulunan diğer tekne sahipleri de alevlere müdahale için yardıma geldi.

Denize atlayan erkek yolcular daha sonra tekneye çıkarak mürettebat ile birlikte müdahale ettikleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Tekne sahibi ve mürettebatın yanı sıra erkek yolcuların da katılımıyla soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

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Tekne sahibinden şikayetçi oldu

Erkek yolcular teknede soğutma çalışmalarına katıldığı esnada kaptanın kadınları denizde bırakarak tekneyi kıyaya çektiğini ve kendisiyle birlikte kadın yolcuların yaklaşık 40 dakika denizin ortasında yardım beklediğini ileri süren 33 haftalık hamile B. T., çevredeki bir tekne sahibinin yardımıyla karaya çıkarıldıklarından sonra bebeğinin ve kendisinin sağlığından duyduğu endişeyle hastaneye giderek tedavi oldu. Bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen B.T., tekne sahibinden şikayetçi oldu.

Yaşanan panik anları kamerada

Denizin ortasında yaşanan panik anları çevredeki teknelerde bulunan bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, çevredeki tekneler ile yangına müdahale edildiği ve yolcuların denizin içerisinde oldukları görülüyor.

Öte yandan, teknede ve yolcuların kişisel eşyalarında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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