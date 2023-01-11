Lüleburgaz’da ‘memleket havaları’ konseri

ANKA'da yer alan haberde, Açıldığı günden bu yana yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranıyla faaliyet gösteren LYSA’da, dün akşam İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Cahit Irgat Salonu’nda düzenlediği ‘Memleket Havaları’ konserine ilgi yüksek oldu.
Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, gecenin sonunda sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Sanatçılar, Ankara programı nedeniyle konserde yerini alamayan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’ye ise nezaket ziyaretinde bulundu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.