Kupanın en ateşli taraftarı çok kırgın. ''Lütfen biri bana bunu açıklasın''

Dünya Kupası’nda giydiği elbisesiyle Katarlı yetkilileri kızdıran ve halkı incitmekle eleştirilen Hırvatistan taraftarı Ivana Knoll, “Çok kırıldım. Elbisem veya bikinim birini nasıl incitebilir diye düşünüyorum. Lütfen biri bana bunu açıklasın” dedi.

Katar'da mayo ve bikiniyle fotoğraflarını Instagram'da 700.000 takipçisiyle paylaşan 26 yaşındaki Ivana, “Stat görevlileri bana düzgün giyinmem gerektiğini söylediler.

Düzgün ne anlama geliyor. Kime göre, neye göre düzgün. Ben kendime yakıştırdığım bu giysilerimi giymeye devam edeceğim” diye konuştu.