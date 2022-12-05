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Bülent Korkmaz yıkıldı: Maalesef böyle şeyler var

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 23:02
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Maalesef böyle şeyler var. Bülent Korkmaz yıkıldı

Bülent Korkmaz yıkıldı: Maalesef böyle şeyler var
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Pozisyon vermeden son dakikada yediğimiz golle kazanamadık." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzüntülü olduklarını belirtti.

Mücadelenin hakkını alamadıklarını ifade eden Korkmaz, "Maç biterken golü yedik. Topun hakimi Pendikspor'du ama oyunun hakimi bizdik. Pozisyon vermeden son dakikada yediğimiz golle kazanamadık. Pozisyon vermeden maç berabere bitti. Maç içerisinde ikiyi bulabilirdik. Bu durumlarda akıllı olmamız gerekirdi. İki küçük detayda hareketli oyunda maalesef golü yedik." diye konuştu.

Yedikleri golden önce oyunu durdurmaları gerektiğinin altını çizen Korkmaz, "Rakip çok pozisyona girebilen bir takım değil ama küçük detaylar sonucu belirliyor. Baktığınız zaman son pozisyonda faul yapsak, duran toplarda iyi olduğumuz için pozisyon verme şansımız olmayacak. Futbolda küçük detaylar çok önemli. Maalesef böyle şeyler var. Önümüzdeki maçlarda telafi etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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