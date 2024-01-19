Maaşı yetmeyen vatandaş çareyi kredi kartında aradı. Sadece bir ayda 978,3 milyar TL harcandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) aralık ayı , kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartla ödemeler verisini açıkladı.

Bu verilere göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon gerçekleşti.

2022 yılının aralık ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18'lik, banka kartı adedinde yüzde 12'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26'lık artış görüldü. Kart sayısı ise 397,2 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 yükselerek 978,3 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 818,2 milyar lirası kredi kartları ile sağlanırken 142,6 milyar lirasında banka kartları, 17,5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 gerçekleşti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,4 milyar yükseldi. Kartlı ödemelerin 809,8 milyonu kredi kartları ile sağlanırken 525,4 milyonunda banka kartları, 109,9 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.