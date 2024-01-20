Vatandaş 10 bin TL ile ay sonunu getiremezken birilerinin bir öğünlük masrafı bu kadar

AKP iktidarında zenginle yoksul vatandaş arasındaki uçurum gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Galataport’ta yer alan bir mekândan paylaşılan hesap sosyal medyada gündem oldu.

Adana Kebaptan,

pizzaya

tavuk snitzele kadar hemen her şeyin olduğu alkollü masaya 10 bin 730 lira hesap geldi.

Zenginlerin masasında lüks yemekler ve içecekler yer alırken, hesap da bu şıklığı yansıdı.

Zenginlerin gösterişli bir akşam yemeği sırasında 10 bin lira ödeme lüksüne sahipken, yoksul vatandaşın bu tutarı bir ay içinde hayatını idame ettirmek için kullanmaya çalışması, toplumdaki gelir eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o hesap:

İKİ DÜNYA ARASINDA UÇURUM

Temel ihtiyaçlarını karşılamak, kira, fatura ve gıda masraflarını ödemek için mücadele eden vatandaşlar, kentteki lüks restoranın hesap tutarını duyduğunda ise şaşkınlık yaşadı.

Zenginlik ile yoksulluk arasındaki bu kontrast, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Toplumda gelir adaletsizliği konusundaki tartışmaların alevlenmesine neden olan bu olay, sosyal kesimler arasındaki farkları bir kez daha gündeme taşıdı.

Bir vatandaş, "Bir ayda bu parayla geçinebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ancak, bu hesap tutarı beni gerçekten şaşırttı. İki dünya arasındaki uçurum çok büyük" şeklinde duygularını dile getirdi.