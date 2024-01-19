Para Politikası Kurulu anket sonuçları açıklandı

Kaynak: AA
Para Politikası Kurulu anket sonuçları açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükselteceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 25 Ocak Perşembe günü yapılacak olan yılın ilk faiz kararı PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentileri 250 baz puan artırım yönünde oldu.

Açıklanan anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 oldu.

TCMB, geçen ay yapılan PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

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