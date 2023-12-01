Maaşlar arasındaki uçurumun nedeni belli oldu

Türkiye, diğer dünya ekonomileri gibi pandemi sonrasında yüksek enflasyonla karşı karşıya. Bu durum, şirketlerin çalışanlarına yıl içinde belirli aralıklarla ücret artışı yapmasını gerektiriyor. Ancak bu artışlar her sektörde ve her şirkette aynı oranda ve aynı zamanda olmuyor. Peki, maaşlar arasındaki bu uçurumun nedeni ne?

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Maaşlar arasındaki uçurumun nedeni belli oldu

Michael Page danışmanlık firması, Türkiye 2023 Ücret Araştırması’nı bu çeyrekte de güncelledi. 10 farklı sektördeki şirketlerin ciroları, sektörleri ve pazar eğilimleri dikkate alınarak hazırlanan araştırma, aynı işe verilen farklı maaşları ortaya koyuyor.

Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert, “Enflasyonun yüksek olması ve firmaların maaşlarda iyileştirmeleri eş zamanlı yapmaması, aynı işi yapan farklı firmalardaki çalışanların maaşlarında uçurumlar oluşmasına sebep oluyor” dedi.

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Cömert, bu yüzden iş değiştirmek isteyenlerin orta ve uzun vadede düşünmeleri gerektiğini, yöneticilerin de maaş politikalarını şeffaf bir şekilde belirlemeleri ve iletmeleri gerektiğini vurguladı.

Araştırmaya göre, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, yılın ilk çeyreğine göre ücretlerde yüzde 35 ila 40 arasında bir artış var. Sektörlere göre ücretler ve eğilimler ise şöyle:

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Bankacılık ve finans sektöründe, küresel fırsatlar sunan şirketlere yönelen nitelikli adaylar var. Bu sektörde, en az deneyimli uzmanların yıllık brüt maaşı en fazla 720 bin TL, 12 yılı aşan deneyimli yöneticilerin ise 2 milyon 500 bin TL.

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Satış ve pazarlama sektöründe, değişikliklere uyum sağlayabilen ve sosyal becerileri olan çalışanlar öne çıkıyor. Bu sektörde, en az deneyimli uzmanların yıllık brüt maaşı en fazla 750 bin TL, deneyimli çalışanların ise 2 milyon 200 bin TL.

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Finans ve muhasebe alanında, strateji odaklı roller için talep artıyor. Bu alanda, en deneyimsiz çalışanların yıllık brüt maaşı en fazla 540 bin TL, yöneticilerin ise 2 milyon 500 bin TL.

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Sağlık sektöründe, 2022 yılına göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 40’lık bir maaş artışı var. Bu sektörde, en deneyimsiz çalışanların yıllık brüt maaşı en fazla 800 bin TL, 12 yıldan fazla deneyimli çalışanların ise 3 milyon TL.

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İnsan kaynakları alanında, uzmanlaşmış rollerin çeşitlendiği görülüyor. Bu alanda, en deneyimsiz çalışanların yıllık brüt maaşı en fazla 800 bin TL, 12 yıldan fazla deneyimli çalışanların ise 3 milyon TL.

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Perakende sektöründe, diğer sektörlere göre daha düşük maaşlar var ve dijital pazarlama ve e-ticaret rollerine talep devam ediyor. Bu sektörde, en deneyimsiz çalışanların yıllık brüt maaşı en fazla 550 bin TL, 12 yıldan fazla deneyimli çalışanların ise 1 milyon 700 bin TL.

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Bilgi teknolojileri sektöründe, yeni teknolojilere adapte olabilen yetenekler aranıyor. Bu sektörde çalışanların yıllık brüt gelirleri, deneyim ve uzmanlık seviyelerine göre 600 bin TL’den 3 milyon TL’ye kadar değişebiliyor.

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