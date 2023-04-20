Maaşları asgari ücretin altında kalan işçilerin eylemi sertleşecek

Özgür Kocaeli’nin haberine göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Gübretaş fabrikasında işçileri temsilen örgütlü olan Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında 14 Ocak’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu yapıldı.

206 İŞÇİNİN MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI

Ocak ayında asgari ücretin 8 bin 500 lira olmasıyla fabrikadaki 206 işçinin ücreti asgari ücretin altında kaldı. Bunun üzerine sendika, Kocaeli’de üretim yapan farklı fabrikalarda işçilerin aldığı ortalama ücret üzerinden bir taslak hazırladı. İşçi sendikası, yüzde 150 oranında zam istedi. Ancak işveren, sendikanın talebine yaklaşan bir teklif vermediği için anlaşma sağlanamadı.

İŞVEREN YÜZDE 60 TEKLİF VERDİ

Sonrasında arabulucu sürecinde işveren teklifini yüzde 60’a çıkardı. İşçiler ve sendika yaşanan ekonomik krizi, hayata pahalılığını ortaya koyarak işverenin teklifini kabul etmedi. 280 işçinin çalıştığı ve 206’sının maaşının asgari ücretin altında kaldığı fabrikada işçiler eyleme başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan eylemlerde işçiler dün iki saat iş bırakırken, bayramdan sonra fabrikadaki eylemleri sertleştirme kararı alındı. İşçiler artık bıçağın kemiği geçtiğini ve ailelerini geçindirecek bir ücret alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

‘’HAK ETTİĞİMİZDEN FAZLASINI İSTEMİYORUZ’’

Eylemdeki işçiler, geçinecek kadar ücret talep ettiklerini belirtirken, “Gübretaş işvereninden hak ettiğimizin fazlasını istemiyoruz. Sendikamızla birlikte hak ettiğimiz ücreti alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Petrol-İş Sendikası ise işçilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan taslaklarının arkasında olduklarını ve işverenin kendi teklifleri üzerinde pazarlık yapacağı bir teklifle masaya gelmesini istediklerini belirtti. Sendika, işçilerin taleplerinin kabul edilmemesi halinde greve gitmekten çekinmeyeceklerini kaydetti.