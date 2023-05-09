Bakan Bilgin’den net ‘asgari ücret’ açıklaması: Rakam ve tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgin, asgari ücrette artışla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“BÜTÜN ÜCRETLER YUKARI DOĞRU ÇIKIYOR”

"Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor."

"BENİM YAKLAŞIMIM 500 DOLAR CİVARINDA”

Temmuz ayında reel alım gücünü koruyacak bir düzenleme yapılacağını dile getiren Bilgin şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."