Macar Savaş Tanrısı kimdir?

Macar savaş tanrısına "Hadak Ura" denir. Aynı zamanda Hodur olarak da söylenir.

Macar mitolojisinde o Arany Atyacska ve Hajnal

Anyacska adlı tanrı ve tanrıçaların üçüncü oğludur.

Cennette Dünya Ağacı üstüne Arany Atyacska’nın bir kalesi vardı ve onun altındaki Napkiraly’nin Altın

Ormanı ve aşağıda da Szelkiraly’nın Gümüş Ormanı bulunurdu. Hadur’un en sondaki Bakır Ormanın sâhibi olduğu düşünülür.

Hadur’un uzun saçlı olduğu ve zırhının bakırdan olduğuna inanılır.

Macarlar bir savaş öncesinde onun için beyaz aygır kurban Attila tarafından taşınan efsanevi silah tanrının kılıcıdır.