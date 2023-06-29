Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi

Macaristan’da muhalefetteki Demokratik Koalisyon milletvekili Agnes Vadai yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın İsveç'in NATO üyeliği oylamasının önümüzdeki hafta yaz tatili öncesi yapılacak parlamento oturumunun gündemine almadığını ifade etti. Yerel basında, Macaristan parlamentosunun NATO üyeliğine onay oturumunun sonbahara ertelendiği belirtildi.

Macaristan Parlamentosu Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise parlamentonun gündeminin bugünkü oturumda belirleneceği kaydedildi.

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz Nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz’da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi 6 Temmuz'da Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantının yapılmasına karar verilmişti.

(İHA)