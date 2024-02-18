Macaristan'dan İsveç açıklaması. NATO üyeliği için tarih verdiler

Macaristan Başbakanı Victor Orban, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda konuştu.
Orban, İsveç'in NATO üyeliğinin parlamentonun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan bahar oturumunda onaylanabileceğini söyledi.
Macar lider, başkent Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Orban, "İsveç ile olan anlaşmazlığımız kısa zamanda çözülecek. Parlamento bahar oturumunda İsveç’in NATO’ya katılımını onaylayabilir" dedi.
Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte ülkeler arasındaki güvenin inşası için önemli adımlar attığını belirtirken, söz konusu adımlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.
Macaristan Parlamentosu’nun bahar oturumunun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.