Macaristan'dan İsveç açıklaması. NATO üyeliği için tarih verdiler

Kaynak: Haber Merkezi
Macaristan'dan İsveç açıklaması. NATO üyeliği için tarih verdiler
Macaristan lideri Orban, Macar parlamentosunun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak bahar oturumunda İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylayabileceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda konuştu.

Orban, İsveç'in NATO üyeliğinin parlamentonun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan bahar oturumunda onaylanabileceğini söyledi.

Macar lider, başkent Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, "İsveç ile olan anlaşmazlığımız kısa zamanda çözülecek. Parlamento bahar oturumunda İsveç’in NATO’ya katılımını onaylayabilir" dedi.

Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte ülkeler arasındaki güvenin inşası için önemli adımlar attığını belirtirken, söz konusu adımlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Macaristan Parlamentosu’nun bahar oturumunun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

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