Juventus'a büyük şok. Maccabi Haifa 20 yıl sonra bir ilki başardı

Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Juventus, Avrupa'da büyük bir şok yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Juventus, İsrail'de Maccabi Haifa'nın konuğu oldu.
Juventus, Torino'da 3-1 mağlup ettiği Maccabi Haifa'ya deplasmanda 2-0'lık skorla boyun eğdi. İsrail ekibinin golleri Omer Atzili'den geldi.
Hafta sonu Milan'a 2-0 kaybeden Juventus aynı skorla Şampiyonlar Ligi'nde de haftayı puansız kapattı.
Maccabi Haifa, 2002-03 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi galibiyeti bulunmuyordu. İsrail ekibi 20 yıl sonra turnuvada galip geldi.
Bu sonucun ardından Juventus 3 puanda kalırken Maccabi Haifa ise İtalyan devini yakaladı.
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