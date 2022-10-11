11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'a büyük şok. Maccabi Haifa 20 yıl sonra bir ilki başardı

Juventus'a büyük şok. Maccabi Haifa 20 yıl sonra bir ilki başardı

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Maccabi Haifa'nın konuğu oldu. İtalyan devi maçtan mağlup ayrılırken Maccabi Hafia 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 22:00
Takip Et

Maccabi Haifa 20 yıl sonra bir ilki başardı. Juventus'a büyük şok

Juventus'a büyük şok. Maccabi Haifa 20 yıl sonra bir ilki başardı
+
Aa
-

Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Juventus, Avrupa'da büyük bir şok yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Juventus, İsrail'de Maccabi Haifa'nın konuğu oldu.

Juventus, Torino'da 3-1 mağlup ettiği Maccabi Haifa'ya deplasmanda 2-0'lık skorla boyun eğdi. İsrail ekibinin golleri Omer Atzili'den geldi.

Hafta sonu Milan'a 2-0 kaybeden Juventus aynı skorla Şampiyonlar Ligi'nde de haftayı puansız kapattı.

Maccabi Haifa, 2002-03 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi galibiyeti bulunmuyordu. İsrail ekibi 20 yıl sonra turnuvada galip geldi.

Bu sonucun ardından Juventus 3 puanda kalırken Maccabi Haifa ise İtalyan devini yakaladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
1
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Motorine bir zam daha geldi
2
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
4
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
5
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Ankara'da su krizi! “Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz?”
6
﻿Ankara'da su krizi! “Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz?”
﻿Ankara'da su krizi! “Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz?”
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
7
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿TÜSİAD Başkanı Orhan ''ucuz iş gücüyle mümkün değil'' dedi
﻿TÜSİAD Başkanı Orhan ''ucuz iş gücüyle mümkün değil'' dedi
﻿TÜSİAD Başkanı Orhan ''ucuz iş gücüyle mümkün değil'' dedi
﻿Sakaryaspor yeni hocasıyla sözleşme imzaladı
﻿Sakaryaspor yeni hocasıyla sözleşme imzaladı
﻿Sakaryaspor yeni hocasıyla sözleşme imzaladı
﻿Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
﻿Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
﻿Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
﻿Giresun Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm başlatılıyor
﻿Giresun Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm başlatılıyor
﻿Giresun Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm başlatılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.