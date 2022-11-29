29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta 'Prisma' depremi: Başkan Agnelli ve yönetim istifa etti

Juventus'ta 'Prisma' depremi: Başkan Agnelli ve yönetim istifa etti

İtalyan devi Juventus karıştı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:53
Takip Et

Başkan Agnelli ve yönetim istifa etti: Juventus'ta 'Prisma' depremi

Juventus'ta 'Prisma' depremi: Başkan Agnelli ve yönetim istifa etti
+
Aa
-

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Juventus'un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma sürerken başkan Agnelli ve yönetimi istifa etti.

Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada olağanüstü toplanan yönetimin Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinin mali hesaplarına ilişkin usulsüzlük suçlamasını ve İtalya Piyasa Denetleme Kurulunun (CONSOB) bu sürece dair tespit ettiği eksiklikleri ele aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifa kararı aldığı bildirilerek, "Yönetim Kurulu üyeleri, hukuki ve teknik muhasebe konularının önemini göz önünde bulundurarak, Juventus'un bu konuları ele almak için yeni bir yönetim kuruluna sahip olmasını tavsiye etmenin kulübün çıkarına olduğunu değerlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Kulüp açıklamasında, İcra Kurulu Başkanı Arrivabene'nin genel kurulun yapılacağı 18 Ocak 2023 tarihine dek görevde kalacağı, kulüp genel müdürlüğüne ise Maurizio Scanavino'nun getirildiği kaydedildi.

Başkan Agnelli'nin kulüp çalışanlarına bir e-posta gönderdiği ve "Camia olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bütünlük bozuldu. Herkesi bir arada bırakarak, yeni bir yönetime, bu maçı tersine çevirme şansı vermek daha iyi" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Agnelli'nin başkanlık yaptığı 12 senede Juventus, 2011 yılında stadını yeniden inşa etmiş, 2012-2021 döneminde 9 yıl üst üste Serie A şampiyonu olarak ulaşılması güç bir başarı elde etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.