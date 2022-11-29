Juventus'ta 'Prisma' depremi: Başkan Agnelli ve yönetim istifa etti

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Juventus'un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma sürerken başkan Agnelli ve yönetimi istifa etti.

Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada olağanüstü toplanan yönetimin Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinin mali hesaplarına ilişkin usulsüzlük suçlamasını ve İtalya Piyasa Denetleme Kurulunun (CONSOB) bu sürece dair tespit ettiği eksiklikleri ele aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifa kararı aldığı bildirilerek, "Yönetim Kurulu üyeleri, hukuki ve teknik muhasebe konularının önemini göz önünde bulundurarak, Juventus'un bu konuları ele almak için yeni bir yönetim kuruluna sahip olmasını tavsiye etmenin kulübün çıkarına olduğunu değerlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Kulüp açıklamasında, İcra Kurulu Başkanı Arrivabene'nin genel kurulun yapılacağı 18 Ocak 2023 tarihine dek görevde kalacağı, kulüp genel müdürlüğüne ise Maurizio Scanavino'nun getirildiği kaydedildi.

Başkan Agnelli'nin kulüp çalışanlarına bir e-posta gönderdiği ve "Camia olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bütünlük bozuldu. Herkesi bir arada bırakarak, yeni bir yönetime, bu maçı tersine çevirme şansı vermek daha iyi" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Agnelli'nin başkanlık yaptığı 12 senede Juventus, 2011 yılında stadını yeniden inşa etmiş, 2012-2021 döneminde 9 yıl üst üste Serie A şampiyonu olarak ulaşılması güç bir başarı elde etmişti.