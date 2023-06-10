Macron’dan parkta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuklara ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan çocukları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Macron’dan parkta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuklara ziyaret

Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bir parkta 6 çocuğun bıçaklı saldırı nedeniyle yaralanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ülkenin Grenoble kentinde yaralı çocukların tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Hastanede yaralı çocukların aileleriyle görüşen Macron, “Yaralı çocukların durumu hakkında olumlu haberler aldım. Bana söylenen her şey doğru yönde ilerliyor” dedi.

Hastane ziyaretinin ardından saldırının gerçekleştirildiği Annecy'deki parka giden Macron ve eşi acil durum ekipleri ile görüştü. Macron ekiplere, “Cumhurbaşkanı olarak sizinle ve olay anında yardıma koşan vatandaşlarımız ile gurur duyuyorum. Görevinizi başarıyla gerçekleştirdiniz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan göl kenarındaki bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırı sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Yaralı çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklanmış, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan saldırganın ise 31 yaşında ve Suriye uyruklu olduğu ifade edilmişti.

(İHA)

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