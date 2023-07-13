Macron'un evine kesik parmak gönderildi

Fransa kaotik bir dönemden geçerken, cumhurbaşkanı Macron'un resmi konutuna bir kutu geldi. Kutunun içerisinden çıkan kesik insan parmağı endişeye yol açtı.

Macron'un evine kesik parmak gönderildi

Ensonhaber'de yer alan bilgilere göre; Fransa’da emeklilik yaşının yükseltilmesi yasası ve 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi sonrasında ortalık karıştı. Gencin öldürülmesine tepki gösteren öfkeli halk sokağa indi. Birçok şehirde ayaklanan Fransızlar sokakları ateşe verdi. Ultra milliyetçi kesimin de sokağa inmesi ile iki grup arasında korkunç saldırılar yaşandı.

EVİNE GELEN KUTUDA KESİK PARMAK BULUNDU.

Ülkede bir kriz hali hakimken, Emmanuel Macron’un konutuna ilginç bir kutu geldi. Macron’un resmi konutuna gelen kutunun içerisinde kesik bir insan parmağı vardı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Polis paketi incelemeye alırken, Macron’un ofisinden yaşanan durum ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Bir diğer yandan, endişeye yol açan kutuyu gönderen bir kişinin tespit edildiği ve sorguya alındığı belirtiliyor.

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