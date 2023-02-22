Madagaskar’ı Freddy vurdu

İHA

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar’da saatte 180 kilometre hızla karaya ulaşan Freddy Kasırgası, felakete yol açtı. Şiddetli yağışlar sonucu ülkenin güneydoğusunda sel meydana gelirken, şiddetli rüzgarlar evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Kasırga nedeniyle okulların tatil edildiği ülkede, trafik akışının da durduğu öğrenildi.

Hükümete bağlı Ulusal Risk ve Afet Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle ülkede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin 47 kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığı belirtildi. Sel bölgelerinde 2 bin 276 evin sular altında kaldığı ifade edilen açıklamada, 2 bin 260’tan fazla evin ise yıkıldığı veya hasar gördüğü kaydedildi.



Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın Madagaskar’ın ardından Mozambik Kanalı üzerinde tekrar ortaya çıkabileceği, Mozambik'te karaya ulaşmadan önce güçlenerek Zimbabve’yi de vurabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Freddy Kasırgası’nın Mozambik, Madagaskar ve Zimbabve'de 3,3 milyondan fazla insanı etkileyebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz ay ülkede Cheneso Fırtınası’nın etkili olması sonucu 33 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yerlerinden edilmişti.