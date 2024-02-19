Maden faciasının yaşandığı Erzincan'da yeni göçük tehlikesi. 9 madenciye bir haftadır ulaşılamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'da yeni göçük tehlikesi. 9 madenciye bir haftadır ulaşılamıyor
CHP’li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan’da gerçekleşen maden felaketinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi" ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan facianın ardından göçük altında kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalarda 7’nci güne girilirken, yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

“YENİ GÖÇÜK TEHLİKESİ ALARMI VERİLDİ”

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, "Yeni göçük tehlikesi alarmı" verildiğini duyurdu.

“KRİZ MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDEN SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ”

Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat günü saat 14.28 sıralarında siyanürlü toprak kayması nedeniyle 9 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden 7 gündür haber alınamıyor. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, işçilerin aileleri bir umut yaşadıklarına dair mutlu bir haber bekliyor.

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