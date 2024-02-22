AFAD yetkilisi güvenlik kamerası görüntülerini izletti, madenci yakınları sinir krizi geçirdi

Kaynak: ANKA
AFAD yetkilisi güvenlik kamerası görüntülerini izletti, madenci yakınları sinir krizi geçirdi
Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu liç yığınının altında kalan 9 işçiden Kenan Öz ve Fahrettin Keklik’in yakınları, arama kurtarma faaliyetlerinin durdurulmasına Çöpler köyünden maden sahasına yürüyerek tepki gösterdi.

Jandarma eşliğinde maden sahasından içeri alınan aileler, servis araçlarıyla AFAD'ın çalışmalarını yürüttüğü koordinasyon bölümüne götürüldü.

Aileler, burada kendisini AFAD'ın Diyarbakır birliğinin müdürü olarak tanıtan bir kişiye arama ve kurtarma çalışmalarının durdurulması sebebiyle tepki gösterdi.

"SADECE KARDEŞİMİZİ İSTİYORUZ"

Aileler, AFAD yetkilisine, "Çalışmaları gösterin bize. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece kardeşimizi istiyoruz. Siz geldiniz ne yaptınız burada" diye seslendi.

"BAZI NOKTALARDA ARACIN DIŞINDA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİMİZ İNSANLAR VAR"

AFAD yetkilisi, toprak kaymasının meydana geldiği ilk günden itibaren yürütülen kurtarma çalışmalarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini işçi yakınlarına izletti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren AFAD yetkilisi, şunları söyledi:

"Biz burada arama kurtarma ile ilgili koordinasyonu yapıyoruz. Toprak kayması meydana gelmiş, yollar dahil tamamı aşağıya inmiş. 11 milyon metreküp toprak aşağıya kaymış. Canlarımız bu toprağın belirli noktalarında akış yönlerine doğru çeşitli alanlara savrulmuş. İlk günkü güvenlik kameralarının görüntülerine kadar her şey incelendi. Bazı noktalarda aracın dışında olduğunu tahmin ettiğimiz insanlar var. Çünkü sigara içmek için aşağı indiklerini söylüyorlar. Kendi arkadaşları söylüyor. Bu araç öbür tarafa düşmüş ama bu arkadaşımız hangi tarafa doğru sürüklenmiş bilmiyoruz."

"AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

AFAD yetkilisinin sözlerine aileler tepki gösterirken bazı aile fertleri de görüntüleri izlerken sinir krizi geçirdi.

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