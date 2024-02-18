Son dakika.. Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye'deki müdürü gözaltına alındı

Kaynak: AA
Son dakika.. Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye'deki müdürü gözaltına alındı
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Altın madeninin göçmesinin ardından 9 işçi toprak altında kalmıştı. İşçileri arama faaliyeti felaketin 6. gününde devam ediyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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