22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı

Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altın almak isteyenler için fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:31
Takip Et

İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı. Altın almak isteyenler dikkat

Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
+
Aa
-

Piyasları bir bileni İslal Memiş, altında yaşanacak flaş gelişmeleri köşesine taşıdı.

Memiş, altın yatırımcılarına uyarıda bulundu.

Tv100'deki köşesinde bu haftaki 'Piyasalarda Çin endişesi' başlıklı yazısında dolar ve altın ile öngörülerini paylaşan İslam Memiş, altın ve gümüşe yatırım yapmak isteyenlere fırsat zamanını açıkladı.

Memiş yazısında şunları söyledi:

Çin, gösterge kredi faiz oranını sabit tuttu.

Çin’de altı ay sonra ilk Covid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Hisse senetleri ve petrol değer kaybederken dolar değer kazanıyor.

Çin tarafından gelen haber akışları, yeni kapanmalar ve salgın haberleri için iyi olmayacak.

Resesyon süreci hızlanır, ihracat olumsuz etkilenir.

Yeni salgın haberleri maalesef ekonomiler için kötü oldu.

Dolar, küresel piyasalarda haftaya değer artışıyla başladı.

Dolar endeksi (dxy), 107 seviyesinin üzerine çıktı.

108-110 direncini takip edeceğim.

Doların değer kazanması, altın ve gümüş fiyatlarını bu hafta için baskılayabilir.

Agresif yükseliş sonrası kâr satışı veya düzeltme diyebiliriz.

Altının ons fiyatı 1.705 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,15 dolar seviyelerine gerileyebilir.

Gram altın 1.040, gram gümüş 11,80 lira.

Yükseliş trendinde ara düşüşler olacağını söyleyebilirim.

Ondan sonraki atakta ons altın 1.815 dolar, gram altın 1.090 lira.

Gümüşün ons fiyatında 24 dolar, gümüşün gram fiyatında 14-16 lira aralığını takip etmek gerekli.

Yani, elinde dolar bulunduran altın ve gümüş almak için fırsat kolluyorsa bu hafta fırsat yakalamış olacak.

Türkiye, terör operasyonunu başlattı.

Sınırda tüm teröristler temizlenecek.

Bu temizlik operasyonu sürecinde ABD ve AB’den açıklamalar gelecek.

Kolay bir süreç değil onlar için...

“Besledikleri teröristlerin inlerinde kül olması.”

Yaptırımlar, ekonomik tehditler vesaire art arda gelir.


Türkiye için bunlar artık klişe tehtitler oldu.

Türkiye'nin maddi ve manevi ödemediği bedel kalmadı.

Şimdi en azından sonuçlu bir bedel alıyoruz.

Operasyon sürecinde ekonomik tehditlere hazır olmak gerek.

O kadar masum insanın kanı yerde kalmayacak, bedeller ödetilecek.

Bu hafta Çin ve terör operasyonu odaklı gideceğiz.

İçeride TCMB var ancak önemi azaldı.

İyi haftalar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
2
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
3
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
4
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
5
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
6
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
7
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
﻿Siirt'te yol ortasında kadına şiddet kamerada
﻿Siirt'te yol ortasında kadına şiddet kamerada
﻿Siirt'te yol ortasında kadına şiddet kamerada
﻿Almanya'da Noel pazarına araç daldı 2’si ağır 6 yaralı
﻿Almanya'da Noel pazarına araç daldı 2’si ağır 6 yaralı
﻿Almanya'da Noel pazarına araç daldı 2’si ağır 6 yaralı
﻿İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi
﻿İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi
﻿İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.