﻿Madencilerin bulduğu kürk parçası heyecan yarattı

Söz konusu sincap, Kuzey Kutbu çağında kış uykusundayken sıkı bir top haline gelerek donarak öldü.

Numune şu anda halka sergilenmek üzere Kanada, Whitehorse'daki merkezde bulunuyor.

Yukon ve Alaska'da hala yaşayan kutup yer sincapları, Buz Devri'nden sonra hayatta kalmışlar.

Madencilerin bulduğu kürk parçası, Grant Zazula gibi paleontologlar tarafından "mükemmel şekilde korunmuş" olarak nitelendirildi.

HALKA SERGİLENECEK

Yukon Hükümeti resmi Facebook sayfasında sincaba ilişkin yapılan paylaşımda, "Bu küçük adamın birkaç bin yıl önce Yukon'da koştuğunu düşünmek inanılmaz" denildi.

“MÜKEMMEL ŞEKİLDE KORUNMUŞ”

Yukon hükümetinden bir paleontolog olan Grant Zazula, CBC News'e şunları söyledi: "Bu küçük elleri ve bu pençeleri görene kadar tam olarak tanınabilir değil ve küçük bir kuyruk ve sonra kulakları görene kadar. Kemikleri her zaman inceliyorum ve onlar heyecan verici, gerçekten düzgünler. Ama mükemmel bir şekilde korunmuş bir hayvan gördüğünüzde, bu 30.000 yaşındadır ve onun yüzünü, derisini, saçını ve tüm bunları görebilirsiniz, o kadar içgüdüseldir ki. Onu hayata öyle getiriyor.”