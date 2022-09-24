Hadise Reza Zarrap ile yeniden görüşmeye başladı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia
Hadise Reza Zarrap ile yeniden görüşmeye başladı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia
Attığı her adımla gündeme gelmeye devam eden Hadise hakkında ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; boşanma arifesinde olan Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile tekrar görüşmeye başladı…
Yaklaşık 4.5 ay önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
3/20
Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, 'Evlilik Birliğinin Sarsılması' nedeniyle boşanma davası açtı.
4/20
Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler’in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlatıldı. Dinçerler’in şarkıcı Hadise’nin sanat hayatına yönelik kıskançlıktan doğan kısıtlamalarda bulunmaya başladı belirtilerek, şöyle denildi.
5/20
“Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkilim Hadise'yi oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır.'
6/20
İş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.
7/20
Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.
8/20
Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken parmağındaki yüzüğü çıkarıp sahnede kenara fırlattı. O anlar gündeme bomba gibi düştü.
9/20
Mehmet Dinçerler'in geri istediği takıların listesi ise şöyle:Dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği,10 tane beşibiryerde,Pırlanta kolye,Toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler.
10/20
Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında yaşananlar her gün magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediliyor.
11/20
Yaptıkları açıklamalar ve her hareketleri olay olurken, Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Arto yaptığı açıklamalarla Hadise'yi adeta yerden yere vurdu.
12/20
Arto zehir zemberek açıklamasında, "Boşanma işini tümüyle şova çevirdi, harika bir strateji uyguluyor. Sen daha düne kadar O Ses Türkiye'den sonra görünmüyordun bile, şimdi bir sürü sahne alıyorsun. Çok güzel konserlere kondun" ifadelerini kullandı.
13/20
Arto, canlı yayında Hadise'nin Reza Zarrab ile görüşmeye başladığını da iddia etti.
14/20
Arto'nun yorumuna göre, Hadise, ismini temizlemek için Mehmet Dinçerler'le evlendi.
15/20
İBRAHİM TATLISES YALANLADIArto'nun iddiaları üzerine Seren Serengil'i arayan İbrahim Tatlıses, Reza Zarrab'ın Hadise ile görüştüğünü yalanladı. Zarrab'ın Türkiye'de kimseyle görüşmediğini dile getirdi. Ancak Arto iddialarında ısrar etti.İşte o açıklama..
16/20
17/20
Reza Zarrab'ın imaj değiştirdiği gibi adını da Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve bu isimle sosyal medya hesabı açtığı söylendi.
18/20
Aaron Goldsmith adlı hesap açtığı iddia edilen Reza Zarrab'ın hem Hadise'yi hem de Ebru Gündeş'i takip ettiği ortaya çıktı.
19/20
Ancak kimileri söz konusu hesabın gerçek olmadığını söyledi.
20/20
Şimdilerde iddiaları yanıtlaması için gözler ünlü şarkıcı Hadise'ye çevrildi.