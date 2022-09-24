Hadise Reza Zarrap ile yeniden görüşmeye başladı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia

Arto zehir zemberek açıklamasında, "Boşanma işini tümüyle şova çevirdi, harika bir strateji uyguluyor. Sen daha düne kadar O Ses Türkiye'den sonra görünmüyordun bile, şimdi bir sürü sahne alıyorsun. Çok güzel konserlere kondun" ifadelerini kullandı.