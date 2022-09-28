İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih

30 Nisan'da Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma kararı almıştı. Avukatı aracılığıyla boşanma davası açan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını söylemişti.

Son olarak, ünlü şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in boşanma davası tarihi belli oldu. Duruşma, 30 Eylül Cuma günü görülecek.

2. Sayfa'nın haberine göre Hadise ve Dinçerler düğünde takılan altınlar konusunda da anlaştı.

Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Mehmet Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği ise vardı. Son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile fotoğraflarıyla gündemde olan Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” dedi.

Hadise ise bu isteği kabul etti ve boşanmada pazarlık da sonuç vermiş oldu.

