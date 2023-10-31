Mahfi Eğilmez AKP’nin İstanbul adayını açıkladı

Yerel seçimlere aylar kala gözler siyasi partilerin çıkaracakları adaylara çevrilmiş durumdu. Siyasi partiler kimi bölgelerde adaylarını açıklarken, kimi bölgelerde ise adaylar henüz belli değil.

AKP tarafında henüz büyükşehir belediyeleri adaylığı konusunda herhangi bir açıklama gelmedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı video sosyal medyada yankı bulmuştu. Paylaşımında Atatürk'e yer vermesi çokça konuşulmuştu.

Bu paylaşımdan sonra ekonomist Mahfi Eğilmez, bir iddia ortaya attı. Eğilmez, "Kanımca Erdoğan, Ali Yerlikaya’yı İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Eğilmez kendi sitesinde kaleme aldığı yazısında, ‘‘İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Cumhuriyet’in 100. Yılı vesilesiyle yaptığı konuşmayla ilgili bir yorum ve tahmin. Sayın Yerlikaya’nın konuşmasında Atatürk vurgularıyla dolu mesajı pek çok kişi tarafından çok beğenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın içinden gelen bir kişi olarak toplumu çok iyi tanıyor ve biliyor ki İstanbul’u geri alabilmesinin yolu yalnızca kendi seçmeninden değil muhalefeti oluşturan seçmenlerin de bir bölümünden oy almaktan geçiyor. Muhalefeti oluşturan seçmenlerin, Erdoğan’a karşı en büyük itirazı Atatürk ilkelerine sahip çıkmamasıdır. O halde Erdoğan’ın İstanbul’u geri alabilmesi için seçime kadar Atatürk ilkelerini savunması gerekiyor. Zaten Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle halka seslenişinde bol bol Atatürk vurgusu yaptı. Kanımca Erdoğan, Yerlikaya’yı İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıyor ve her ikisi de bu seçimi kazanmanın yolunun Atatürk vurgusundan geçtiğini biliyor ve bunu uyguluyor’’ ifadelerini kullandı.