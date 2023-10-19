Mahfi Eğilmez iktidarın canını sıkacak bilgileri açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nı gerçek ekonomik beklentilerle karşılaştırdı. Eğilmez, iktidarın canını sıkacak bilgiler paylaştı.

Mahfi Eğilmez iktidarın canını sıkacak bilgileri açıkladı

Editör: Özlem Kıral

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kalkınma planı olan 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de, bu planın öngördüğü hedefleri ve stratejileri, AKP’nin daha önce belirlediği 2023 hedefleriyle karşılaştırdı ve bu karşılaştırmada önemli noktalara dikkat çekti.

Eğilmez’e göre, 12. Kalkınma Planı, Türkiye’nin ekonomik kalkınma, istihdam artışı, enflasyon kontrolü ve diğer temel ekonomik göstergelerde büyümesini öngörüyor. Ancak Eğilmez, bu hedeflerin ulaşılabilirliği konusunda şüphelerini dile getiriyor ve planın uygulanabilirliği konusunda çeşitli eleştirilerde bulundu.

Eğilmez ayrıca, Türkiye’nin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle planın başarılı olabilmesi için ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Eğilmez, paylaştığı tabloda iktidarın 2023’teki hedefleri ile gerçekleri karşılaştırdı. Bu karşılaştırmaya göre; AKP, 2023 yılında GSYH’ı 2 trilyon dolar, kişi başına geliri 25 bin dolar, işsizliği yüzde 5, enflasyonu tek hanelerde ve ihracat gelirlerini de 500 milyar dolar olarak hedeflemişti. Ancak AKP iktidarı hedeflerin yarısını ancak gerçekleştirebilirken, GSHY 1 trilyon dolar, kişi başına gelir 12 bin dolar, işsizlik yüzde 9.2, enflasyon yüzde 61,5 ve ihracat gelirleri de ancak 250 milyar dolar olarak gerçekleştirilebildi.

2028 hedefleri ise GSYH’da 1,6 trilyon dolar, kişi başına gelir 17 bin 554 dolar, işsizlik yüzde 7.5, enflasyon yüzde 4,7 ve ihracat gelirleri de 375 milyar dolar şeklinde belirlendi. 2023 yılı hedefleri ve gerçekleri düşünüldüğünde 2028 hedeflerinin ise ne kadarının tutturulabileceği ise merak konusu oldu.

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