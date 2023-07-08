Mahfi Eğilmez zamları böyle açıkladı: Yanlış faiz politikasıyla yaratılan facianın halka ödettirilmesidir

Vergi zammının ardından peşi kesilmeyen zam açıklamaları devam ederken ekonomist Mahfi Eğilmez, "Yanlış faiz politikasıyla yaratılan facianın halka ödettirilmesidir" ifadelerini kullandı

Mahfi Eğilmez zamları böyle açıkladı: Yanlış faiz politikasıyla yaratılan facianın halka ödettirilmesidir

Yeni ekonomi yönetiminden beklenen kararlar gelmeye başladı, vatandaş zam yağmuruna tutuldu.

Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni gibi birçok alanda harçlar artırıldı, ekmekten benzine hemen her kalemden zam açıklamaları peşi sıra geldi. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin lira olarak bildirildi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez zamlar sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

'REFORM DEĞİL, FACİA...'

Eğilmez, "Vergileri artırarak bütçe açığını kapatmaya çalışmak yapısal reform değil, yanlış faiz politikasıyla yaratılan facianın halka ödettirilmesidir. Yapısal reform yapılmak isteniyorsa kamu kesiminde israfa yol açan harcamalardan vaz geçilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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