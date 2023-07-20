Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Mahfi Eğilmez’den Mehmet Şimşek’e kara haber

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 17,5 açıklamasından sonra ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Mahfi Eğilmez’den Mehmet Şimşek’e kara haber

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 17,5 oldu. Faiz beklentisi yüzde 20 seviyesindeydi.

Faiz kararı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

MAHFİ EĞİLMEZ’DEN PAYLAŞIM

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasından sonra, ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den sosyal medya hesabından bir açıklama geldi.

Mahfi Eğilmez, yapısal reformlarla desteklenmediği takdirde küçük faiz artırımı kararlarının yeterli olmayacağını söyledi. Eğilmez paylaşımında, ‘‘TCMB Politika faizini yüzde 17,50'ye çıkardı. Zahmet oldu aslında. Yapısal reformların yapılmadığı, hiçbir ekonomik programın açıklanmadığı bir ortamda kerhen artırılan faizle bir yere varmak mümkün değil’’ ifadelerine yer verdi.

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