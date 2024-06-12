Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Asgari ücret artışının diğer girdilerin artışı gibi fiyat artışına sebep olabileceğini belirten Eğilmez, ancak açlık sınırının19 bin lira olduğunu asgari ücretin ise 17 bin lira olduğunu hatırlatarak, “İnsanları burada tutamazsınız. 'Ücret artışı yaparsak enflasyona yol açar' diyemezsiniz. Bu insanlık dışı davranış olur” ifadelerini kullandı.

Yapılması gereken şeyin asgari ücreti yükseltip enflasyonu aşağı çekmek olduğunu belirten Eğilmez, “Servet vergisi yerine yapılacak şey servet beyanı getirmek” ifadelerini kullandı.