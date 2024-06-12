Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı

Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı
Kaynak: Haber Merkezi

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyonun baz etkisi sebebiyle temmuz-eylül döneminde düşeceğini ifade ederek, enflasyon düşse bile fiyatların düşmeyeceğini, vatandaşın bu etkiyi görmeyeceğini, asgari ücreti burada tutmanın insanlık dışı olduğunu söyledi.

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Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı 1

Hazine eski müsteşarı iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, katıldığı programda ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı 2

ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3'e doğru gittiğini belirten Eğilmez, Fed’in yavaş yavaş faiz indirimine gidebileceğini, ekonominin de biraz daha canlanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı 3

Esas kötü durumda olanların Avrupalılar olduğunu söyleyen Eğilmez, onların da faizleri düşürdüğünü, ABD'de ise yıl sonuna kadar iki indirimin kolay olmadığını, Avrupa’nın ABD'den biraz daha farklı olduğunu söyledi.

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Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı 4

“ENFLASYONDA EN KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI”

Enflasyonda en kötü günlerin geride kaldığını söyleyen Eğilmez, enflasyonun kesin düşeceğini, ancak piyasanın kendisini kurun 40-45 olacağına göre ayarladığını buradan geri gelemediğini söyledi.

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Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı 5

"ENFLASYON DÜŞSE BİLE VATANDAŞ BU ETKİYİ GÖRMEYECEK"

Eğilmez, “Enflasyon düşse bile fiyatlar düşmeyecek. Vatandaş bu etkiyi görmeyecek. Ücretler düşük, bunu karşılayamıyor” ifadelerini kullandı.

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Mahfi Eğilmez'den asgari ücret çıkışı: İnsanlık dışı 6

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Asgari ücret artışının diğer girdilerin artışı gibi fiyat artışına sebep olabileceğini belirten Eğilmez, ancak açlık sınırının19 bin lira olduğunu asgari ücretin ise 17 bin lira olduğunu hatırlatarak, “İnsanları burada tutamazsınız. 'Ücret artışı yaparsak enflasyona yol açar' diyemezsiniz. Bu insanlık dışı davranış olur” ifadelerini kullandı.

Yapılması gereken şeyin asgari ücreti yükseltip enflasyonu aşağı çekmek olduğunu belirten Eğilmez, “Servet vergisi yerine yapılacak şey servet beyanı getirmek” ifadelerini kullandı.

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