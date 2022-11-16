Eski Beşiktaşlı futbolcuya hapis şoku. Mahkeme cezayı kesti

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması altında mücadele eden Norveçli yıldız John Carew, gösterdiği performansla siyah - beyazlı taraftarlarında sevgilisi olmuştu.

2004 yılında Beşiktaş'a transfer olan yıldız isim, Süper Lig 'de oynadığı 24 maçta 13 gol atarken iki kez de asist yapma başarısı göstermişti. Carew, siyah - beyazlı formayla tüm kulvarlarda ise 27 maça çıkarka, 14 gol atmıştı.



BEŞİKTAŞ KAR ETMİŞTİ

Beşiktaş, ertesi sezon öncesi Carew'i, yaklaşık 7.60 milyon Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a satmıştı. Lyon'da geçen iki sezonun ardından Aston Villa'ya imza atan Carew, Stoke City ve ardından West Ham United'da oynamıştı.

Norveç futbolunun yetiştirdiği önemli golcüler arasında gösterilen Carew, 2012 yılında futbolu bırakmıştı.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Oslo Bölge Mahkemesi tarafından, 'gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı' gerekçesiyle yargılanan Carew'in cezası belli oldu. Buna göre Carew 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

45 bin 353 Sterlin para cezası da alan eski yıldızın, suçu kasten işlediği tespit edilirse cezası iki katına çıkabilir. Son dönemde birçok aktif ve aktif olmayan futbolcu vergi kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle hakim karşısına çıkmak zorunda kalıyor.