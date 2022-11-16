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Beşiktaş Başkanı Çebi şehit ailelerini İnönü'de ağırladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara’dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park’ta buluştu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:55
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Şehit ailelerini İnönü Stadı'nda kabul eden Çebi: Beşiktaş sıcak bir yuvadır

Beşiktaş Başkanı Çebi şehit ailelerini İnönü'de ağırladı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş sıcak bir yuvadır. Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Vodafone Park’ta; saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Ahmet Nur Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye ederek imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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