Mahkemeden erişim engeli talebi için emsal karar

Free Web Turkey’den Ali Safa Korkut’ın haberine göre Kahramanmaraş’ta, şubat ayında yaşanan depremlerde, bulunduğu sitede yıkılan tek bina olan Ezgi Apartmanı’yla ilgili önemli iddialar ortaya atılmıştı. 23 Şubat’ta Kardelen İnce imzasıyla Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, binanın, alt katındaki ünlü zincir pastanenin yaptığı usulsüz tadilattan dolayı yıkıldığı iddia edilmişti.

Habere göre bina sakinleri, konuyla ilgili olarak 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bir dilekçe yazdı. Dilekçede pastanenin bir süre önce büyük bir tadilat yaptığı, tadilatın binanın statik yapısını etkileyebileceği ve kolon, kiriş ve perdelerde ciddi tahribatlar olduğu belirtildi. Bina sakinleri, dilekçenin devamında da ileride herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi açısından binanın belediye tarafından incelenmesini istedi.

Bu haberden yaklaşık beş ay sonra, 7 Temmuz’da, Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar, ilgili binanın yıkılması sonucunda iki müvekkilini kaybeden Uğur Biricik ile konuştu. “Ezgi Apartmanı'nda müvekkili ölen avukattan çağrı: Dosyaya gizlilik kararı gelmemeli” başlığıyla haberleştirilen görüşmede Biricik de bina sakinlerini doğrulayan belgelere ulaştıklarını ve pastanenin, ilgili deformasyon ve tadilatlar için bir ruhsat başvurusu da yapmadığını tespit ettiklerini söyledi.

“OLAYIN MEYDANA GETİRDİĞİ HUSUSLAR DA DİKKATE ALINMALI”

Konuyla ilgili son haberin ardından bahse konu Kervan Pastanelerinin Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, mahkemeye başvurdu ve kişilik haklarının ihlal edildiğini öne sürerek erişim engeli talep etti.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği ise 13 Temmuz tarihli kararında sonraki erişim engeli talepleri için emsal sayılabilecek bir açıklamayla Kervancıoğlu’nun bu talebini reddetti.

Talebi değerlendiren hakim, başvurucunun habere konu ifadelerin yalan olduğunu söylemesine karşın iddialarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve Kervancıoğlu lehine bir takipsizlik kararının bulunmadığını belirtti. Hakim, bahse konu haber içeriğinin ilk bakışta “yalan”mış gibi görünse dahi her yalan ifadenin kişilik haklarını ihlal etmediğini söyledi ve ekledi:

“Yine birtakım eleştirel ve dahi ağır nitelikli olmakla beraber bir kısım eleştirel yazıların da olayın meydana getirdiği hususlar da gözetilerek kişiliğe yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı dikkate alındığında, bu aşamada kişilik hakkına yönelik saldırıdan bahsedilemeyeceği anlaşılmakla talebin bu url adresi yönüyle reddine karar vermek gerekmiştir.”