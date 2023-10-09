Mahkemeden Tanju Özcan kararı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiden ihraç edilmesine karşı açtığı davayı kaybettiğini duyurdu. Çelik, "Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle, bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta" dedi.

Çelik, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararını aktardı. Buna göre mahkeme, ihraç kararının uygun olduğunu belirterek, Özcan'ın açtığı davanın reddine karar verdi.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi!

İhraç kararına karşı Tanju Özcan'ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; İhraç Kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, Tanju Özcan'ın açtığı davanın reddine karar verildi! Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle, bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta..."

TANJU ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

CHP'den ihracı kesinleşen Tanju Özcan, karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştıran, Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni Soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk Milliyetçilerini kapının önüne koydular. İhraç kararım kesinleşti.10 Aralıkçılar, Sorosçular, FETÖ'cüler, HDP’li bölücüler ve Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler."

NE OLMUŞTU?

Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle diyalogu sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a bir yıl geçici çıkarma cezası vermişti. Özcan, bu cezası bittikten 10 gün sonra kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. CHP genel merkezine varan Özcan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti.

Özcan, partiden ihraç edilmesinden bir gün önce istifa edeceğini açıklamıştı: “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim.”