CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan kendisine gelen teklifleri açıkladı

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "3 partiden resmi teklif geldi. Başka bir partiye sıcak bakmıyorum. Geçecek olsaydım; AK Parti, MHP beni havada kapardı" dedi.

KAYNAK: DHA
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan kendisine gelen teklifleri açıkladı

Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenleyip, gündeme ilişkin konuştu. CHP'de kurultay öncesinde yapılacak son Parti Meclisi toplantısında 100'üncü yıla özel, daha önce partiden ihraç edilen isimlere yönelik af seçeneği görüşüleceğinin hatırlatıldığı Özcan, "Ben de gelişmeleri basından takip ediyorum. Nasıl bir karar olacak, kimleri kapsayacak, kimleri kapsamayacak, belirli bir süre koyacaklar mı? Bu kararı, görmeden net bir cevap veremem. Fakat karar çıkıp, seni de bağlıyor denilirse; o zaman meclis üyelerimizle, buradaki arkadaşlarla, parti örgütlerimizle, konuşup değerlendirme yaparız.

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“BİR YERE GİTTİĞİM YOK CHP’LİYİM”

“Zaten şunu söylüyorum; benim bir yere gittiğim yok. CHP'liyim zaten, şu an hukuki bağım yok. Kararın detayları ile ilgili de bilgim yok. Ne genel merkezden beni arayıp, bir şey söyleyen oldu ne de ben genel merkezden birini arayıp, bir şey sormadım. Karar bir verilsin, görelim. Ondan sonra atılacak adımı arkadaşlarımızla istişare edip, atarız” dedi.

“BENİ HAVADA KAPARLARDI BOŞ KONUŞMASINLAR”

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Yerel seçimler için kendisine 3 siyasi partiden resmi teklif geldiğini açıklayan Özcan, şunları söyledi:

"3 partiden resmi teklif geldi. Bazı partiler ise istikşafi olarak yoklama yapmaya devam ediyor. Başka bir partiye sıcak bakmıyorum. Geçecek olsaydım; AK Parti, MHP beni havada kapardı. O yüzden boş konuşmasınlar. CHP'ye döner miyiz, dönmez miyiz belli olsun ama başka bir partiden aday olmayacağım; bu kesin."

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