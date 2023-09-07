Tanju Özcan siyaseti bırakma şartını açıkladı

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir canlı yayında "Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan siyaseti bırakma şartını açıkladı

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İhraç süreciyle ilgili olarak Özcan, CHP'ye geri dönmek için hukuki yollara başvurduğunu aktardı.

İMAMOĞLU'NUN KAZANMA ŞANSI YOK

Özcan açıklamasının devamında şunları ifade etti: "İmamoğlu neyin değişmesi gerektiğine karar veremedi. Benim Ekrem Bey ile özel bir dostluğum yok. İmamoğlu'na da gittim 'halk sizi umut olarak görüyor' dedim. Siz benim babamın oğlu değilsiniz. Ben 'yürüyüş yapacağım' dedim, çok fazla bir yorum yapmadı. Daha sonra geri adım attığını gördüm. Bir açıklama yapmadığı için her gün kamuoyu desteği eridi. İstanbul'da kazanma şansı olmadığını görüyorum. İYİ Parti ve HDP'nin desteği ile kazanmıştı. Birinin bile desteği olmasa kazanamaz.

"KAZANAMAZSAM SİYASETİ BIRAKACAĞIM

Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım."

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