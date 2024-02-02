Mahkemeden Uzungöl kararı. Millet Bahçesi yapılması reddedildi

Kaynak: İHA
Mahkemeden Uzungöl kararı. Millet Bahçesi yapılması reddedildi
Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yapılmak istenilen millet bahçesi için Samsun Bölge İdari Mahkemesi 'dur' dedi. Mahkeme Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi'nin Uzungöl'e millet bahçesi yapma girişimine ret kararı verdi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yapılmak istenilen millet bahçesi için Samsun Bölge İdari Mahkemesi’nce ret kararı verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi tarafından şehrin turizm merkezi Uzungöl'e millet bahçesi girişimi için açılan iptal davasıyla ilgili Samsun Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Turizm Merkezinde bulunan Yenimahalle'deki proje alanında kamulaştırmaya yapılan itirazı mahkeme değerlendirdi ve karara bağladı. Mahkemedeki karar oy birliğiyle çıktı. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/2. maddesi uyarınca dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kesin karar verildi..

Kararla ilgili olarak İdris Akyüz'den açıklama geldi. İlgili firma bir çalışma programı yapmadan hem yetersiz bir ekiple işe başladığını belirten Akyüz, ülke kaynaklarının heba edildiğini söyledi.

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