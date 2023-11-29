Mahkemenin ifade özgürlüğü demesinin ardından sosyal medyada 'suç işleri bakanı' rekor kırıyor

2022 yılının 17 Haziran tarihinde İzmir'de yaşanan bir olayda, HDP İzmir İl binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’e verilen cezaya dair yapılan basın açıklamasında konuşan Mor Dayanışma üyesi Didar Gül, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “suç işleri bakanı” demişti.

Gül'ün söz konusu konuşmasının ardından Süleyman Soylu’nun şikayetiyle ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Gül'e 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'SUÇ İŞLERİ BAKANI' DEMEK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAYILDI

İzmir 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık Didar Gül, SEGBİS ile katılırken, müşteki Süleyman Soylu’nun avukatı da katıldı.

Gül’ün avukatı Evren Çıldır, sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı olduğunu savunarak beraatini istedi. Savcı da mütalaasında, sözlerin hakaret sayılmayacağını belirterek beraat talep etti. Mahkeme de, sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmediğine karar vererek Gül’ün beraatine hükmetti.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu kararın ardından Süleyman Soylu, Twitter'da bir anda Türkiye Gündeminde 1. sırada yer aldı.

Herkes 'Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu' diyerek tweetler atmaya başladı.

Twitter'daki Süleyman Soylu başlıklı haber sayısı saat 10:10 itibarıyla 11 bin 300'e ulaştı.

İşte 'Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu' denilerek atılan tweetler...