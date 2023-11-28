Mahkeme ‘suç işleri bakanı’ denmesini ifade özgürlüğü olarak kabul etti

Mahkeme, sözlerin eleştiri hakkı kapsamında olduğuna karar vererek Gül’ün beraatine hükmetti.

Basın açıklamasında “suç işleri bakanı” dedi

Olay, geçen yıl 17 Haziran’da İzmir’de yaşandı. HDP İzmir İl binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’e verilen cezaya dair yapılan basın açıklamasında konuşan Mor Dayanışma üyesi Didar Gül, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “suç işleri bakanı” diyerek eleştirdi. Gül’ün bu sözleri üzerine Soylu’nun şikayetiyle ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcı ve mahkeme eleştiri hakkı dedi

İzmir 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık Didar Gül, SEGBİS ile katılırken, müşteki Süleyman Soylu’nun avukatı hazır bulundu. Gül’ün avukatı Evren Çıldır, sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı olduğunu savunarak beraatini istedi. Savcı da mütalaasında, sözlerin hakaret sayılmayacağını belirterek beraat talep etti. Mahkeme de, sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmediğine karar vererek Gül’ün beraatine hükmetti.