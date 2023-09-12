Mahsun Kırmızıgül kendini eleştirenlere yanıt verdi. Sahneye kısa şortla çıktığı için linç yemişti

Konserine şort ve ceketle çıktığı için tepki çeken Mahsun Kırmızıgül sessizliğini bozdu. Söz konusu görüntülerin konser sonrası çekildiğini söyleyen Kırmızıgül bakın ne cevap verdi.

Mahsun Kırmızıgül kendini eleştirenlere yanıt verdi. Sahneye kısa şortla çıktığı için linç yemişti

Yoğun bir konser maratonu bulunan Mahsun Kırmızıgül'ün bir sahnesinde şort giymesi tepki çekti. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, konser sonrası hayranlarının ısrarıyla sahneye çıktığını sevenlerine böyle bir saygısızlık yapmadığını söyledi.

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"KONSER SONRASI ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA ISRARLA SAHNEYE ÇAĞIRDILAR"

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından konser sonrası sahneye şortla çıktığı için seyircilerden "Siz beni yaktınız. Şimdi 'sahneye şortla çıkmış' diyecekler" dediği anı paylaşan Kırmızıgül eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

Sosyal medyada yaklaşık bir ay önce sahnede şort giymemle ilgili şimdilerde eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu. Bodrum sahnesinde program bitince sahneden indim ve üstümdeki sahne kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim.

Yaklaşık 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hınca hınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm."

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"DİNLEYİCİLERDEN KIYAFETİM İÇİN ÖZÜR DİLEDİM"

Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim.

Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Buda böyle biline."

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